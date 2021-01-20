Звана вечеря 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2021)

20 января 2021 21:33 Юлия Крутиева
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2021)
пресс-служба

23 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 2 сезона шоу Звана вечеря.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Звана вечеря-2: В новом выпуске шоу «Звана вечеря» гостей к себе домой будет приглашать новая четверка неординарных и харизматичных героев. Среди них: актер сериала «След» Алексей Суровцев, сексолог без комплексов Роксолана, обладательница самой пышной груди в Украине Инна и скромный шеф-повар Валентин. Какими блюдами и развлечениями будут удивлять герои в этот раз? Не пропустите пикантную премьеру!

3 выпуск шоу Звана вечеря-2 смотрите 23.01.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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