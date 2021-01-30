Орел и Решка. Девчата: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

30 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
пресс-служба

30 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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Смотрите в 15 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: девчачий сезон подходит к концу, поэтому последней точкой в ​​путешествии Насти Ивлеевой и Юлии Коваль станет прекрасный, нетуристический и мало исследованный город Мардин, расположенный на юго-востоке Турции. Мардин похож на волшебную шкатулку из восточной сказки, открыв которую можно совершить путешествие во времени, узнать невероятные тайны и сделать шокирующие открытия. Чем и займутся ведущие в 15 выпуске Орел и Решка. Девчата.

До сих пор нет точной информации о том, когда и кем был построен город, но считается, что ему больше 5 тысяч лет. Мардин является памяткой Всемирного наследия, поэтому здесь запрещено строить современные дома. Главная достопримечательность Мардина – его центральная улица, по которой проходил торговый маршрут Шелковый путь. С давних времен ничего не изменилось, поэтому и сейчас здесь продают изделия на любой вкус и кошелек.

Добраться из аэропорта до Мардина удобнее всего на автомобиле, но по городу на нем не проехать. Все дело в том, что город построили еще тогда, когда о машинах даже речь не шла, поэтому на большинстве улиц расположены каменные лестницы. Самый популярный и самый надежный транспорт в Мардине – лошади и ослы. На них можно быстро добраться в любую точку и даже подняться на вершину. Какие сюрпризы и открытия подготовил турецкий город нашим ведущим? Стоит ли ехать в Мардин туристам и что здесь посмотреть? Узнайте прямо сейчас!

15 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 30.01.2021 в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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