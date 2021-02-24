Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.03.2021)

24 февраля 2021 23:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.03.2021)
пресс-служба

3 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Герой программы - 70-летний Николай Коноплянка из Запорожской области. Он многодетный дедушка и взял опеку над своими четырьмя внуками. Но вот самую маленькую Миланку у него еще в трехмесячном возрасте украли родные тетя и дядя. Пока он пытается вернуть свою внучку домой, объявилась родная мать детей, которая намерена их забрать у родных. С кем же детям будет лучше: с мамой или дедушкой?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 03.03.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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