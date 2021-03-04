Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2021)
4 марта 2021 02:00
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.03.2021)
пресс-служба
7 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.
Один за всех: В проект обратились родные сестры и брат Олеся, Мария и Никита. 15 лет назад мама разлучила их с самой младшей сестрой Дашей и все эти годы врала, что девочка погибла от воспаления легких. Пока Никита не нашел документ, который подтвердил, что Даша жива! Куда же пропала 16-летняя Даша? И что с ней сделали родители?
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 07.03.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.