Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

28 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Эксперты в студии будут спасать 5-летнюю Вику из Киевской области. Несколько месяцев назад воспитательница детского сада Юля обнаружила на ее теле огромные синяки и гематомы. А раздев девочку, чтобы помыть, женщину охватил еще больший шок – на половых органах маленькой она увидела следы надругательства! Мать Вики уверяет, что это у них такие методы воспитания. А отца из-за недостатка доказательств выпустили из СИЗО. И он хочет вернуть ребенка домой. В студии «Один за всех» наконец поставят точку в этой громкой истории!

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 28.02.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.