Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.02.2021)

17 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : ведущий и работник Фемиды Сергей Костыра в проекте Один за всех 16 сезон 5 выпуск от 17.02.2021 появится на ваших экранах, чтобы провести очередное расследование и помочь героям нового выпуска. Не пропустите все подробности!

Ожесточенная борьба родителей за детей

Героем остросоциального проекта Один за всех в 5 выпуске стал Дмитрий. В течение последних шести месяцев он стремится увидеть своих сыновей, но все попытки тщетны. Бывшая жена изолировала детей от отца после роковой прогулки. По ее мнению, после того, что совершил ее бывший благоверный, он не имеет права не только участвовать в воспитании малышей, но и даже видеться с ними. А вот отец детей страдает от длительной разлуки со своими мальчиками и утверждает, что ни разу не оскорблял их. Свой приход в студию Один за всех 2021 он видит как последнюю надежду найти общий язык с женщиной. Что же случилось между отцом и мальчиками во время прогулки? И почему мать так шокировала эта ситуация, что она готова вычеркнуть родного отца из жизни своих детей? Ответы на эти вопросы узнавайте в новом расследовании проекта Один за всех от 17.02.2021.

Бывшей жене Дмитрия захотелось экзотики?

Место Дмитрия занял новый мужчина – афроамериканский военный Теодор. Он познакомился с бывшей женой главного героя проекта Один за всех 16 сезон 5 выпуск Анной на сайте знакомств. Новый избранник прекрасно вжился в роль отца и полюбил детей Анны, как собственных. Более того, он верит в слова своей любимой и поддерживает ее решение лишить Дмитрия родительских прав. Однако ведущему проекта Один за всех 2021 удалось выяснить, что родительское прошлое Теодора не столь идеально. Какая правда потрясла не только гостей в студии, но и опытных экспертов? И подтвердились ли жуткие обвинения Анны насчет Дмитрия? Не пропустите – смотрите Один за всех 16 сезон 5 выпуск от 17.02.2021.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 17.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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