Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
7 марта 2021 05:00
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
пресс-служба
11 марта на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 11.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.