Гроші: смотреть выпуск онлайн от 01.03.2021
23 февраля 2021 18:40
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 01.03.2021
пресс-служба
1 марта на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.
Гроші: журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию.
Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 01.03.2021 в 22:20 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.