Концерт Весна. Любовь. Суперхиты - смотреть онлайн от 08.03.2021
8 марта 2021 22:18
Александр Кива
Концерт Весна. Любовь. Суперхиты - смотреть онлайн от 08.03.2021
пресс-служба
Смотрите онлайн концерт Весна. Любовь. Суперхиты (СТБ) от 8.02.2021 на tv.ua.
Самые яркие звезды шоу-бизнеса и лучшие юмористы соберутся на одной сцене, чтобы провести прекрасный вечер вместе со зрителями СТБ. Здесь будут любимые украинские песни, мировые суперхиты в уникальном исполнении, актуальные шутки от любимых телеведущих и сюрпризы от приглашенных гостей. Александр Пономарев похвастается умением говорить скороговорки, Евгений Сморигин будет носить на руках саму Королеву Ночи — Олю Полякову
, и это далеко не все сюрпризы вечера!
Концерт Весна. Любовь. Суперхиты (СТБ) от 8.02.2021 смотрите в 22:10 на СТБ и скоро онлайн на tv.ua.