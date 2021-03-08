Виновата любовь 1 серия: смотреть онлайн эфир от 08.03.2021

8 марта на СТБ выйдет 1 серия сериала Виновата любовь. Смотрите онлайн 1 серию сериала Виновата любовь (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Виновата любовь

Ольга узнала о приезде бывшего мужа

Ольга и Игорь расстались 13 лет назад. Тогда женщина не смогла простить мужу измену и вычеркнула его из своей жизни и сердца. Игорь переехал жить за границу, а Ольга осталась на родине воспитывать их общую дочь Веронику. Прошли годы. Девочка выросла и получила предложение руки и сердца от своего любимого парня Марика. Ольга очень обрадовалась за дочь, но счастье длилось не долго. В сериале СТБ Виновата любовь 1 серия Ника призналась, что пригласила на свадьбу своего отца.

Для Ольги такое известие стало настоящим потрясением. Ведь за все эти годы она не нашла себе достойного мужчину, более того, чувства к Игорю так и не угасли. Впервые в жизни героиню начал волновать ее семейный статус. Ольга была уверена, что Игорь приедет со своей новой молодой женой, а ей придется испытывать неловкость от одиночества.

Вероника втянула маму в авантюру

В 1 серии Виновата любовь 1 сезон Ника не покинула мать один на один с ее волнениями. Девушка уговорила известного певца Влада на один вечер сыграть роль ее отчима и любимого мужа ее мамы. Такая идея совсем не понравилась Ольге. Но страх показаться одинокой и несчастной в глазах бывшего взял верх, и женщина согласилась на эту авантюру. Чем это все закончилось? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн лирическую комедию Оксаны Байрак Виновата любовь 2021.

Ольга оказалась в центре любовного треугольника

На свадьбу дочери Игорь прилетел не с красивой молодой женой, а сам. Более того, он надеялся помириться с Ольгой и возродить их отношения. Ведь все эти годы только она была в сердце. Как отреагирует Игорь, когда узнает, что у его бывшей жены красивый и известный муж? Поверит ли в ее роман с певцом?

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