Позаочі: Ольга Сумская - смотреть онлайн 1 выпуск от 16.03.2021

17 марта 2021 11:36 Александр Кива
Позаочі: Ольга Сумская - смотреть онлайн 1 выпуск от 16.03.2021
Позаочі: смотреть онлайн 1 выпуск от 16.03.2021
пресс-служба

16 марта на Интере вышел 1 выпуск проекта Позаочі. 1 выпуск проекта Позаочі от 16.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья премьерного выпуска – известная актриса и телеведущая Ольга Сумская.

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Смотрите в  1 выпуске проекта Позаочі:

16 марта в 11:00​ на «Интере» стартовал проект «Позаочі», в котором телезрители могут по-другому взглянуть на знаменитостей и увидеть за их публичной маской реальных, живых людей. В студии во время интервью звезды впервые видят сюжеты с участием родных, друзей, коллег и неожиданных героев, знающих многое об их непубличном прошлом. Некоторые признания удивляют, трогают, а порой и шокируют не только телезрителей, но и самого звездного гостя.

Гостья премьерного выпуска – известная актриса и телеведущая Ольга Сумская. Смотрите трогательные откровения и признания Ольги Сумской в первом выпуске программы «Позаочі».

1 выпуск проекта Позаочі смотрите онлайн на tv.ua.

 

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