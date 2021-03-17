Позаочі: Ольга Сумская - смотреть онлайн 1 выпуск от 16.03.2021

16 марта на Интере вышел 1 выпуск проекта Позаочі. 1 выпуск проекта Позаочі от 16.03.2021 смотрите онлайн на tv.ua. Гостья премьерного выпуска – известная актриса и телеведущая Ольга Сумская.

Смотрите в 1 выпуске проекта Позаочі

16 марта в 11:00​ на «Интере» стартовал проект «Позаочі», в котором телезрители могут по-другому взглянуть на знаменитостей и увидеть за их публичной маской реальных, живых людей. В студии во время интервью звезды впервые видят сюжеты с участием родных, друзей, коллег и неожиданных героев, знающих многое об их непубличном прошлом. Некоторые признания удивляют, трогают, а порой и шокируют не только телезрителей, но и самого звездного гостя.

Гостья премьерного выпуска – известная актриса и телеведущая Ольга Сумская. Смотрите трогательные откровения и признания Ольги Сумской в первом выпуске программы «Позаочі».

1 выпуск проекта Позаочі смотрите онлайн на tv.ua.