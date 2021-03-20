Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

21 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : В программу обратились Анатолий и Наталия Власенко с Полтавщины с просьбой помочь их соседской девочке - семилетней Кристинке. На днях она решилась рассказать им страшную тайну - на протяжении года ее насилуют родной отец и его брат. А мама не может защитить Кристину, так как сама страдает от издевательств мужа - у женщины с детства задержка в развитии. Эксперты и ведущий в студии разберутся, от жестокости кого на самом деле страдал ребенок. Правда девочки изменит весь ход журналистского расследования проекта.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 21 марта в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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