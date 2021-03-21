Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 09.03.2021)

9 марта на СТБ вышел 2 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 2 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 2 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Встречайте маму-блогершу в программе Супермама 3 сезон 2 выпуск от 09.03.2021! Аня зарабатывает на YouTube-каналах, где у нее уже более 3 миллионов подписчиков. Они вместе с мужем и детьми снимают контент для детских развлекательных каналов. Именно поэтому дом Ани больше похож на игроленд! Казалось бы, чего еще хотеть детям? Но правда ли они счастливы в этом царстве игр и камер? Узнайте прямо сейчас!

Участницы 3 сезона проекта Супермама во 2 выпуске удивятся, когда узнают, сколько денег можно заработать на съемке детских видео. Семья Ани живет в огромном двухэтажном доме, а во дворе припаркован дорогущий электромобиль. Когда они зайдут в дом, их ждет настоящая встреча-шоу с воздушными шарами, огромным розовым монстром и… ребенком в клетке.

Мамочек во 2 выпуске шоу Супермама 3 сезон беспокоит один вопрос: правильно ли то, что Аня зарабатывает на своих детях? Младший сын Максим с пеленок привык находиться под прицелом камер. Большую часть времени он проводит в телефоне. А вот старший сын Никита не только не снимается в видео, но и практически не разговаривает с окружающими. Мальчик полностью погружен в виртуальный мир. Он мечтает заниматься разработкой игр и, кажется, совсем не интересуется реальностью.

Аня во 2 выпуске проекта Супермама признается: Макс снимается в видео за конфеты. И она никогда не даст ребенку игрушку до того, как снимет об этом видео. А как она относится к младшей дочери Милане, которую недавно взяли из детдома? Аня признается, что надеялась на более удобного ребенка. Девочка постоянно закатывает истерики, поэтому приемной маме приходится ставить ее в угол и отправлять успокоиться на специальный «стульчик плача». Участницы проекта с ужасом предположили, что Аня взяла девочку в семью только для того, чтобы разбавить контент на канале. Так ли это?

2 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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