Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2021)

21 марта 2021 14:15 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск
пресс-служба

10 марта на СТБ вышел 3 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 3 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Участницы уже побывали в гостях у звездной мамы Ирины и узнали о богемной жизни ее 16-летней дочери. Также героини провели ревизию у ютьюбера Ани, которая показала, как живут ее дети за кулисами веселых роликов. Сегодня мамы окунутся в инстажизнь мамы на хайпе Влады. Поставят ли они лайк ее методам воспитания детей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 3.

Влада живет напоказ

Инстаграм – неотъемлемая часть жизни Влады. Там она освещает всю свою жизнь и зарабатывает деньги на рекламе. Специально для хайпа молодая мама родила в прямом эфире, а сейчас ведет мамский блог и практически в каждой сторис снимает своего 5-месячного сына Оскара. Оценят ли опытные мамы стиль жизни Влады? И какие оценки они выставят в конце? Ответ – в 3 выпуске Супермама сезон 3.

У Влады с мужем свободные отношения

Во время знакомства со Стасом участницы выяснили, что он очень авторитарный мужчина, который не обращает внимания на мнение Влады, поскольку считает ее недалекой. Она для него просто удобная женщина, которая терпит измены и не задает лишних вопросов. Влада и Стас не находятся в официальном браке, более того, в документах на ребенка героиня не указала биологического отца, а назвалась матерью-одиночкой. Почему? Какие еще шокирующие подробности о жизни молодой пары узнает мамконтроль? И какие советы Дмитрий Карпачев даст Владе?

3 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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