Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 11.03.2021)

21 марта 2021 16:10 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 11.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск
пресс-служба

11 марта на СТБ вышел 4 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 4 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В программе Супермама 3 сезон 4 выпуск от 11.03.2021 мама-тамада Вика устроит для остальных участниц праздник! Виктория знает толк в развлечениях, ведь она уже много лет проводит свадьбы и другие мероприятия. Да только оценят ли мамочки ее старания? Узнайте прямо сейчас!

Жизнь мамы-тамады

Участнице 4 выпуска проекта Супермама 3 сезон Вике 41 год. У нее две дочери и еще одно любимое детище – работа. Семья Вики даже несколько раз получала звание «самой дружной семьи Украины» в проекте Все буде добре. Каждый из них – кладезь талантов. У Вики три высших образования, она занимается недвижимостью и ресторанами. Старшая дочь Вики Юля по образованию юрист. Девушка участвовала в шоу Х-фактор и даже записала собственный альбом. Но почему 22-летняя девушка до сих пор живет с родителями, спит в одной постели с младшей сестрой и посвящает все свое творчество матери?

Вика в 4 выпуске проекта Супермама позовет остальных участниц в свое кафе. Как они оценят заведение в «цыганском» стиле? Изображения бриллиантов на стенах, бумажные снежинки и сама мама-тамада в цветастых юбках ждут остальных мамочек! Вика и официанты исполнят зажигательный танец, а дочь Вики Юля продемонстрирует вокальные данные.

Вика целыми днями работает в ресторане, ведь она, как владелица бизнеса, считает себя ответственной за все процессы, которые там происходят. Дочери Вики тоже развлекают публику в ресторане. Иногда они танцуют, а иногда и работают официантками.

Дома у Вики, несмотря на плотный рабочий график, очень чисто, а в холодильнике много свежей вкусной еды. Как же она все успевает?

Участниц в 4 выпуске проекта Супермама 3 сезон очень насторожит тот факт, что Вика вкалывает, а ее муж только иногда помогает ей с мелким ремонтом и закупками. Почему взрослый мужчина не может содержать семью, пока его жена крутится как белка в колесе?

4 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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