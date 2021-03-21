Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 15.03.2021)

21 марта 2021 16:24 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 15.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск
пресс-служба

15 марта на СТБ вышел 5 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 5 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В семейном реалити Супермама 3 сезон 5 выпуск от 15.03.2021 за победу будут соревноваться участницы из Киева. В течение недели каждая из мам будет принимать соперниц у себя дома и получит от них баллы от 0 до 10 в трех категориях. Но решающее слово будет за Дмитрием Карпачевым. Он отдаст 10 дополнительных баллов той участнице, которая наиболее гармонично заботится о детях. Хотите узнать, кому достанется заветный титул? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 2021 выпуск 5.

Первая встреча мам

На этот раз в битве сойдутся мамы со взрывным характерами и кардинально разными подходами к материнству. Среди них:

  • ведическая мама Тамара, которая строит семейную гармонию, опираясь на древние женские мудрости;
  • драйвовая мама Ольга, которая руководит женской школой вождения и живет на большой скорости;
  • мама-совершенство Юлия, в которой все должно быть разложено по полочкам и идти по графику;
  • мама троих дебоширов Катя, которой удалось найти дзен рядом с тремя детьми.

Первой гостей приглашает 35-летняя домохозяйка Тамара. Героиня воспитывает двоих сыновей: 6-летнего Андрея и 4-летнего Кирилла. Женщина хочет вырастить детей счастливыми, потому 24/7 находится вместе с ними. Героиня 5 выпуска Супермама 3 сезон сознательно отказалась отдавать ребят в детский сад, поскольку считает домашнее воспитание гораздо лучшим и гармоничным. Как соперницы оценят такой подход? Узнайте совсем скоро!

В проекте Супермама Тамара признается, что любит заниматься домашними делами и хозяйством на кухне. Во время приготовления пищи она всегда поет мантру и молится, ведь верит, что тогда блюда заряжены хорошей энергетикой. А хватает ли ей времени на саму себя? И какие у Тамары отношения с мужем?

5 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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