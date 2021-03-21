Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 17.03.2021)

17 марта на СТБ вышел 7 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 7 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Мамочки уже побывали в гостях у Тамары и узнали, как ведическая психология помогла ей удержать мужа. Также участницы провели ревизию в семье Кати и были потрясены ее воспитательными методами и опасными развлечениями детей. Прямо сейчас двери своего дома откроет драйвовая мама Ольга. Понравится ли соперницам ее безумная жизнь? Ответ смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 7.

Мама Ольга лучший друг для своих детей

Ольге 42 года и у нее трое взрослых детей, для которых она настоящий друг. С дочерью они могут сходить в клуб или на дискотеку. А с сыновьями могут провести выходные за настольными играми или устроить пикник на даче. Именно в загородный дом героиня шоу Супермама сезон 3 выпуск 7 и пригласит своих конкуренток.

Ольга живет на большой скорости

Много лет назад героиня купила себе первый автомобиль и сразу поняла, что езда – это ее стихия. Тогда у Ольги возникла идея открыть женскую школу вождения, где женщины-инструкторы будут обучать женщин. Впоследствии это переросло в бизнес и филиалы этой школы уже открылись во многих городах страны. Оценят ли конкурентки такую ​​самореализацию? Ответ – прямо сейчас!

Еще во время первого знакомства Ольга шокировала соперниц тем, что забеременела в 14 и родила в 15 лет. Поэтому мамам не терпится узнать, как раннее материнство повлияло на ее жизнь и какие у нее отношения с детьми. Как пройдет ревизия личной жизни? Чем Ольга удивит своих соперниц? И какие баллы получит в конце?

7 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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