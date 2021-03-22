Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 27 выпуск от 23.03.2021

Смотрите онлайн 27 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 23.03.2021 на нашем сайте tv.ua

На какие трансформации готовы пойти голливудские актрисы ради хорошей роли? Кто из украинских знаменитостей любит в свободное время порыбачить? Как модный эксперт Леонид Мартынчик подставит Алексея Дурнева в рубрике «Позвал – погнал»? Какие украинские звезды перед тем, как выйти на сцену, топтали модельные подиумы?

27 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 23.03.2021 смотрите в 17:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.