Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2021)

24 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 9 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу. 9 выпуск Вар'яти-шоу 5 сезон от 24.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 9 выпуске Вар'яти-5 : мужчина забежал в супермаркет за презервативами, но 5-минутная покупка обернулась многочасовым выяснением отношений с кассиршей и обломом интима. Пока он слушал об актуальных акциях, фишках, баллах на своем счету и пытался отказаться от пакета, его девушка протрезвела и поехала домой. Однако необычная продавщица не впустила возможности устроить личную жизнь и предложила покупателю нечто очень интересное. Что именно? Смотрите онлайн в шоу Вар'яти 2021 выпуск 9.

Как признаться жене в измене?

Человек перед дверью репетирует речь для жены, в которой он признается в измене. Спасут ли его айфоны, норковые шубы и дорогие автомобили от смерти? Как жена отреагирует на неверность? Вы просто не можете этого пропустить.

Города разные, а проблемы одинаковые

Что делать, когда тебе 30 и все сверстники уже успели обзавестись семьями? Ответ на этот непростой и волнующий вопрос знает Свят Марченко. В своем стендапе он расскажет, почему холостой друг мужа – арт-директор Лас-Вегаса или главный сценарист Brazzers. Хотите узнать, как потерять друзей, которые решили завести семью? Смотрите онлайн стендап Свята Марченко на сцене Варьяты.

Как быстро находить вещи в женской сумочке?

Напоследок Сергей Притула расскажет короткую инструкцию по поиску чего-то в женской сумочке, в которой лежит только все самое необходимое. Как не заблудиться в этой черной дыре? Узнай лайфхак прямо сейчас!

Готовы окунуться в океан отборного юмора и позитива? Тогда смотрите онлайн проект Вар'яти сезон 5 выпуск 9 от 24.03.2021.

9 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 24 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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