Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 28.03.2021)

29 марта 2021 05:00 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 28.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск
пресс-служба

28 марта на СТБ выйдет 13 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 13 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Героини с какими принципами воспитания посоревнуются между собой в этот раз? Кто удивит Дмитрия Карпачева, а кто – зрителей? Станет известно уже сегодня. 

13 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 4 апреля на tv.ua.

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