Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 05.04.2021)

5 апреля на СТБ выйдет 17 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 17 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 17 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает карьеристка Юлия. 90% ее свободного времени занимает работа, а слово «выходной» в жизни Юли просто не существует! Героиня вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Мирославу. В их семье в декрет ушел папа, именно он проводит с ребенком основное время. Удается ли сохранять баланс в воспитании – готовы проверить соперницы.

17 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 11 апреля на tv.ua.

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