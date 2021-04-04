Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 06.04.2021)

4 апреля 2021 14:23 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 06.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск
пресс-служба

6 апреля на СТБ выйдет 18 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 18 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает мама двоих детей Лилия. Героиня воспитывает 14-летнего сына и 9-летнюю дочь. Мама хочет, чтобы они были свободными личностями, ничего не запрещает им и учит отстаивать свое мнение и свои границы. Не теряется ли при этом дисциплина в семье?

18 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 11 апреля на tv.ua.

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