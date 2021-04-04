Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск (эфир от 07.04.2021)

7 апреля на СТБ выйдет 19 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 19 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 19 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Героини реалити отправляются в гости к коучу Ангелине. Мама воспитывает двоих сыновей – 17-летнего Владимира и шестилетнего Мирона. Главное правило Ангелины – воспитывать детей своим примером. Она уверена, если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, обязательно последуют ее примеру. Согласится ли с таким правилом Дмитрий Карпачев – зрители увидят в эфире.

19 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 11 апреля на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ