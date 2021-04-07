Стосується кожного: в ток-шоу – трогательная встреча «сироты» со своей семьей

В четверг, 8 апреля, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Стосується кожного» – выпуск «Родной тиран. Большая семья»

В студии программы зрители увидят продолжение истории женщины, которая всю жизнь терпела домашнее насилие, считая себя беззащитной сиротой. А оказалось, что рядом живет ее большая семья, которая давно ждет с ней встречи.

В начале года на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Касается каждого» под названием «Родной тиран» – о 23-летней Валентине Свинарчук из Ровенской области, которая живет в постоянном страхе и терпит насилие от своего гражданского мужа. Буквально на следующий день в редакцию программы позвонили из Винницкой области. Наталья Костюк узнала в Валентине свою племянницу, с которой потеряла связь 10 лет назад.

Наталья рассказала, что, кроме двоюродных братьев и сестер, у Вали есть еще младшая родная сестра по матери – Алла. Но как сложилась ее судьба, им тоже неизвестно. После полученной информации журналисты «Касается каждого» отправились на поиски Аллы. И спустя две недели смогли разыскать самых родных людей Валентины.

Как случилось, что с такой большой семьей героиня программы оказалась в приюте и всю жизнь страдала от домашнего насилия, не имея защиты и поддержки? Валентина Свинарчук приедет в студию «Касается каждого», чтобы рассказать о том, что ей довелось пережить после смерти матери. Почему ближайшие родственники оставили школьницу в интернате?

Команда ток-шоу смогла разыскать не только 17-летнюю Аллу Бурхлей, младшую сестру Валентины по матери, но и отца девушки, Сергея Нескромного, который не видел свою дочь уже 22 года. Почему Валя считала себя сиротой при живом папе? Какой будет семейная встреча через десятки лет разлуки и что она может изменить в судьбе большой семьи и родных сестер?

Чтобы поддержать героев программы, в студии «Касается каждого» соберутся эксперты: психолог Наталья Ломоносова, режиссер Александр Онуфриев, телеведущая Светлана Вольнова и заслуженная артистка Украины Людмила Ардельян.

Валентина не сирота, у нее есть большая семья, но, чтобы стать настоящей семьей, родственникам придется приложить много усилий, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Надеюсь, что больше никто не будет обижать Валю и она не будет чувствовать себя одинокой. И если вдруг случится беда, она будет знать, к кому обратиться за помощью. Берегите своих родных и поддерживайте с ними связь, ведь, возможно, именно сейчас ваша поддержка им необходима больше всего. Это важно. И это касается каждого

Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Родной тиран. Большая семья» – завтра, 8 апреля, в 18:00 на телеканале «Интер».