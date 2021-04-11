Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 12.04.2021)

11 апреля 2021 22:29 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 12.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск
пресс-служба

12 апреля на СТБ вышел 21 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 21 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 21 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама-гимнастка Айнур. Вместе с супругом героиня воспитывает двоих сыновей. Старшему ребенку два года, младшему – 5 месяцев. С рождения малышам прививают любовь к режиму и порядку. Ведь именно по таким правилам живут их родители-спортсмены. Айнур уверена, что это позволят их семье быть в гармонии, а также все успевать. Так ли это – готовы проверить соперницы.

21 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 18 апреля на tv.ua.

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