Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск (эфир от 26.04.2021)

24 апреля 2021 11:50 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск (эфир от 26.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск
пресс-служба

26 апреля на СТБ выйдет 29 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 29 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 29 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из Киева. Первой в гости приглашает эксцентричная мастер голоса Ната. 43-летняя участница учит людей пению и взаимодействию музыки в жизни. Кроме того, героиня воспитывает 17-летнюю доченьку Машу. Ее Ната растит как равноправную личность. Она поддерживает дочь, делится опытом и дает возможность найти себя в этой жизни. Присутствует ли дисциплина при такой свободе в их доме? Проверят соперницы Наты.

29 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 2 мая на tv.ua.

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