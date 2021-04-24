Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 30 выпуск (эфир от 27.04.2021)

27 апреля на СТБ выйдет 30 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 30 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 30 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает эксперт в вопросах взаимоотношений Дарья. Участница считает себя межличностным тренером, и выдает замуж за 30 дней! А кроме того, вместе с супругом, воспитывает двоих сыновей – 18-летнего Геннадия и 11-летнего Игната. Героиня воспитывает настоящих мужчин, поэтому в их доме царит дисциплина и порядок, а мнение мамы – закон для всей семьи. Удается ли сохранить близкий контакт с детьми, устанавливая такие жесткие рамки?

30 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 2 мая на tv.ua.

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