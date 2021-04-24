Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 31 выпуск (эфир от 28.04.2021)

28 апреля на СТБ выйдет 31 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 29 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 31 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к опытной маме Светлане. Юная леди 50+, как себя называет героиня, является успешной бизнес-леди и публичной личностью. Светлана занимается организаций свадеб и ивентов. Участница воспитывает троих детей. Старшей дочери Светланы, Марии, 34 года. Также у Светланы есть двойняшки, им по восемь с половиной лет. Внуки Светланы старше ее младших детей! Участница придерживается всех норм здорового питания и прививает такие же правила детям. Героиня уверена, что является идеальной мамой! Но удастся ли ей убедить в этом троих соперниц?

31 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 2 мая на tv.ua.

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