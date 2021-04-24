Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 32 выпуск (эфир от 29.04.2021)

29 апреля на СТБ выйдет 32 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 32 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 32 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает суррогатная мама Катя. Участница воспитывает 12-летнюю дочь Лилию. Несколько лет назад Катя решила принять участие в программе суррогатного материнства, и осчастливила за это время две пары. Свою же доченьку Катя воспитывает в любви и гармонии. Мама проводит с ней практически все свободное время. Катя с Лилей все хобби и увлечения делят на двоих, а также являются лучшими подругами. Правильная ли это тактика воспитания подростка, должен ли быть у девочки свой круг друзей по возрасту – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

32 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 2 мая на tv.ua.

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