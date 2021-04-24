Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
24 апреля 2021 19:15
Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
пресс-служба
29 апреля на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск проекта Как выйти замуж.
«Как выйти замуж»: В сегодняшнем выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о лжи. Допустим ли обман в отношениях? Можно ли простить его? И почему мы врем? Не пропустите!
8 выпуск Как выйти замуж смотрите 29 апреля в 19:00 на СТБ.