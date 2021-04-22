Сегодня, 22 апреля в 19:00, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

Ведущий Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк-11» обсудят интимную тему поцелуев. Стоит ли допускать близость на первом свидании?

В прошлую пятницу самой обсуждаемой темой на проекте «Холостяк» стали поцелуи. Действительно ли поцелуй – безоговорочный признак сближения? Как относятся к нему девушки и мужчины?

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также self-made woman, блогер и супермама Татьяна Коряк.

Холостяк. Как выйти замуж: какую роль играют поцелуи в нашей жизни? / пресс-служба канала СТБ

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Розали, Аня.

А также не пропустите! Девушки ответят на волнующие зрителей вопросы – платят ли им за участие, давал ли кто-то из них деньги за то, чтобы оказаться в проекте и на многие другие.

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 22 апреля в 19:00, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!

Напомним,