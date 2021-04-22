Холостяк. Как выйти замуж: какую роль играют поцелуи в нашей жизни?
22 апреля 2021 12:55
Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: какую роль играют поцелуи в нашей жизни?
пресс-служба канала СТБ
Сегодня, 22 апреля в 19:00, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».
Ведущий Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк-11»
обсудят интимную тему поцелуев. Стоит ли допускать близость на первом свидании?
В прошлую пятницу самой обсуждаемой темой на проекте «Холостяк» стали поцелуи. Действительно ли поцелуй – безоговорочный признак сближения? Как относятся к нему девушки и мужчины?
Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также self-made woman, блогер и супермама Татьяна Коряк.
Холостяк. Как выйти замуж: какую роль играют поцелуи в нашей жизни? / пресс-служба канала СТБ
Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Розали, Аня.
А также не пропустите! Девушки ответят на волнующие зрителей вопросы – платят ли им за участие, давал ли кто-то из них деньги за то, чтобы оказаться в проекте и на многие другие.
Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 22 апреля в 19:00, в ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ!
Напомним,