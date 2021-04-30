Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
30 апреля 2021 22:10
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
пресс-служба
6 мая на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск проекта Как выйти замуж.
«Как выйти замуж»: В новом выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о романтических поездках и отпуске со второй половинкой. Какими секретами поделятся девушки? Действительно ли путешествия – показательный тест на совместную жизнь? Не пропустите!
9 выпуск Как выйти замуж смотрите 6 мая в 19:00 на СТБ.