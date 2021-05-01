Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 33 выпуск (эфир от 03.05.2021)

3 мая на СТБ выйдет 33 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 33 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 33 выпуске шоу Супермама 3 сезон

На этой неделе участницами проекта станут мамы из Запорожья. Первой в гости приглашает мама восьмилетнего Никиты, Даша. Фитнес-тренер четко следит за своим питанием и внешним видом, поэтому прививает азы здорового образа жизни и сыну. Даша не только показывает Никите пример своими спортивными достижениями, но и лично тренирует его. Для Никиты мама – большая гордость, и именно он захотел, чтобы мама стала участницей проекта. Разделят ли его восхищение соперницы Даши?

33 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 9 мая на tv.ua.

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