Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 04.05.2021)

1 мая 2021 15:15 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 04.05.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск
пресс-служба

4 мая на СТБ выйдет 34 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 34 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 34 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает светская львица Илона. Участница работает в сфере международных брачных знакомств. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнюю дочь Лизоньку. Беременность для Илоны была очень долгожданной, поэтому, узнав радостную новость, она решила перестроить свою жизнь под ребенка. 80% своего дня участница уделяет дочери, развивает ее и проводит с ней время. Как методы воспитания Илоны оценят соперницы и Дмитрий Карпачев – смотрите в эфире.

34 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 9 мая на tv.ua.

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