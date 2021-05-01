Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск (эфир от 04.05.2021)
4 мая на СТБ выйдет 34 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 34 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Второй в гости приглашает светская львица Илона. Участница работает в сфере международных брачных знакомств. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнюю дочь Лизоньку. Беременность для Илоны была очень долгожданной, поэтому, узнав радостную новость, она решила перестроить свою жизнь под ребенка. 80% своего дня участница уделяет дочери, развивает ее и проводит с ней время. Как методы воспитания Илоны оценят соперницы и Дмитрий Карпачев – смотрите в эфире.
34 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 9 мая на tv.ua.
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