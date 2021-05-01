Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 35 выпуск (эфир от 05.05.2021)

5 мая на СТБ выйдет 35 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 35 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 35 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к эмоциональной и непредсказуемой Анжелике. Вместе с супругом она воспитывает дочь Адель, которой полтора года. Героиня признается, что она – женщина-праздник: старается проживать день ярко и красочно! Анжелика веселится с доченькой, поет и танцует. Но эмоциональность участницы проявляется не только в позитивном ключе. Несколько лет назад она обращалась к врачам проекта «Я соромлюсь свого тіла», чтобы с их помощью справиться с непростым заболеванием – обсессивно-компульсивным расстройством. Как героиня воспитывает доченьку при таком сложном диагнозе? Готовы проверить участницы реалити.

35 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 9 мая на tv.ua.

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