Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 36 выпуск (эфир от 06.05.2021)

6 мая на СТБ выйдет 36 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 36 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 36 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В этом выпуске станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает блогер Настя. Вместе с супругом героиня воспитывает двухлетнего Егора. Участница реалити не прислушивается к советам со стороны и не обращает внимания на общепринятые стереотипы в воспитании. Рождение сына помогло Насте найти себя в блогинге, и теперь она активно делится своими лайфхаками с подписчиками. Что о ее методах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? А также, кто станет победительницей недели? Смотрите в эфире!

36 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 9 мая на tv.ua.

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