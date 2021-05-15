Аферисты в сетях-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.05.2021)
15 мая 2021 06:00
Аферисты в сетях-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.05.2021)
пресс-служба
17 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 3 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
«Аферистов в сетях»: Стать жертвой аферистов может стать кто угодно: стоит лишь на пару минут потерять бдительность, как находчивые мошенники обдерут, как липку. Чтобы помочь украинцам избежать таких ситуаций, Елена-Кристина Лебедь раскрыла около 30 новых мошеннических схем в шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях».
3 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите 17 мая в 19:00 на Новом канале и 19 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Аферисты в сетях» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.