Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 37 выпуск (эфир от 10.05.2021)

16 мая 2021 16:25 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 37 выпуск (эфир от 10.05.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 37 выпуск
пресс-служба

10 мая на СТБ вышел 37 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 37 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 37 выпуске шоу Супермама 3 сезон

За главный титул вступают эффектная фэшн-мама Лана, мама в законе Алина, образцово-показательная мама Юлия и мама без диплома Елена. Кто станет лучшей и получит призовые 10 баллов от Дмитрия Карпачева? Ответ – в проекте Супермама 2021. Первой делегацию соперниц примет Лана. Героине 39 лет, и она эксперт в сфере моды. Своих детей женщина приучает к красивой жизни, учит красиво одеваться и посещать светские мероприятия. В 16 лет дочь Снежана профессионально занимается моделингом и уже стала лицом многих украинских и мировых брендов. А 11-летний сын Федор – настоящий джентльмен, который никогда не даст скучать маме и сестре. Какие сюрпризы ждут мамконтроль в гостях у Ланы?

37 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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