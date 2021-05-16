Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 38 выпуск (эфир от 11.05.2021)

16 мая 2021 17:20 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 38 выпуск (эфир от 11.05.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 38 выпуск
пресс-служба

11 мая на СТБ вышел 38 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 38 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 38 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Героиня 38 выпуска Супермама 3 сезон Юлия вывела свою формулу идеального материнства. Ее подход – дисциплина и жесткий график. Бизнес-мама Юлия и ее муж занимаются дизайном интерьеров. Будучи убежденной трудоголичкой, Юлия не знает, что такое просто лежать на диване. В свободное время она занимается бодибилдингом. Ее дети занимаются плаванием и английским и учатся в бизнес-школе. Дочь Юлии в 38 выпуске проекта Супермама 3 сезон признается гостьям: она хотела стать ветеринаром, но мама ее отговорила. Теперь девочка хочет выиграть олимпиаду по плаванию. Дети бизнес-мамы намерены достичь больших успехов в будущем! Но не будут ли они жалеть о детстве, которое прошло в постоянной учебе и кружках?

38 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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