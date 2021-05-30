Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск

30 мая 2021 12:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск
пресс-служба

На СТБ вышел 22 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 22 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 22 выпуске шоу Супермама 2 сезон

До рождения детей Людмила вела активную социальную жизнь: принимала участие в программах обмена, занималась волонтерством и много путешествовала. Поэтому и сейчас участница пытается не останавливаться в своем саморазвитии и постоянно проходит различные курсы и марафоны. В проекте Супермама 2020 Людмила также занимается и интеллектуальным развитием своих детей, которые учат вместе с ней английский и сами делают для себя игрушки. Смогут ли конкурентки Людмилы оценить ее работу по достоинству?

22 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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