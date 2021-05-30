Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск

На СТБ вышел 23 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 23 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 23 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 23 выпуск, чтобы поближе познакомиться с третьей участницей мамой-движ Татьяной. Таня считает себя супермамой, которая воспитывает идеального мужчину. Ее сыну Даниилу 9 лет и он – самый главный мужчина в ее жизни. Каждую минуту свободного времени женщина пытается посвятить ребенку. Они вместе катаются на лыжах, ходят в походы, отдыхают в боулинге и парках развлечений. Как соперницы оценят отношения Тани с сыном? Почему женщина воспитывает мальчика самостоятельно? И как получилось так, что у Татьяны есть проблемы с алкоголем?

23 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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