Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск

На СТБ вышел 24 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 24 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 24 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Вы смотрите семейное реалити Супермама 2 сезон 24 выпуск, в котором участницы узнают, кто же стал победительницей этой недели. Но сначала Людмила и Татьяна отправятся в гости к маме-блогеру Илоне. Девушке 24 года, и она уже может назвать себя состоявшейся личностью. Илона занимается развитием своего блога в Instagram, в котором у нее на данный момент 270 000 подписчиков. Также участница проекта Супермама 2020 продает авторский курс по похудению, который она разработала, основываясь на своем опыте избавления от лишнего веса. И так как большую часть времени Илона проводит за работой, воспитанием ее сына Рената занимается няня. Казалось бы, жизнь Илоны похожа на сказку! Но что на самом деле скрывается за красивой картинкой? И сможет ли Илона стать победительницей реалити?

24 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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