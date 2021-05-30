Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск

30 мая 2021 14:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск
пресс-служба

На СТБ вышел 24 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 24 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в 24 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Вы смотрите семейное реалити Супермама 2 сезон 24 выпуск, в котором участницы узнают, кто же стал победительницей этой недели. Но сначала Людмила и Татьяна отправятся в гости к маме-блогеру Илоне. Девушке 24 года, и она уже может назвать себя состоявшейся личностью. Илона занимается развитием своего блога в Instagram, в котором у нее на данный момент 270 000 подписчиков. Также участница проекта Супермама 2020 продает авторский курс по похудению, который она разработала, основываясь на своем опыте избавления от лишнего веса. И так как большую часть времени Илона проводит за работой, воспитанием ее сына Рената занимается няня. Казалось бы, жизнь Илоны похожа на сказку! Но что на самом деле скрывается за красивой картинкой? И сможет ли Илона стать победительницей реалити?

24 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

видео Супермама телешоу смотреть онлайн Супермама 2 сезон

Материалы по теме

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 11.05.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 04.05.2021)
Абсолютная пустота: Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак
Новости

Абсолютная пустота: Алина Гросу рассказала о том, как пыталась спасти брак
Гороскоп на 31 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 31 мая 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK