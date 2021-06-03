Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 25 выпуск

На СТБ вышел 25 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 25 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 25 выпуске шоу Супермама 2 сезон

В семейном реалити Супермама 2 сезон 25 выпуск вы познакомитесь с новой четверкой мам, которые готовы продемонстрировать свою хозяйственность, самореализацию и умение воспитывать детей. Каждая из участниц считает себя лучшей, поэтому борьба будет ожесточенной. В 25 выпуске Супермама двери своего дома откроет Ольга – мама 4-х сыновей. В доме женщины все четко, как в армии. Сыновья всегда помогают маме по хозяйству и имеют свои обязанности. Слово Ольги – закон, который нельзя нарушать. Понравятся ли соперницам такие семейные отношения? Чем еще удивит стальная мама?

25 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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