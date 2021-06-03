Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск

3 июня 2021 17:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск
пресс-служба

На СТБ вышел 26 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 26 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 26 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Рубина Цыбульская – одна из самых ярких участниц проекта Битва экстрасенсов. Но помимо магической деятельности, Рубина посвящает себя и домашнему очагу. Вместе с мужем экстрасенс воспитывает 12-летнего сына Короля. Мальчик учится в немецкой школе при посольстве Германии, а также занимается тайским боксом, серфингом и играет на гитаре. Однако конкуренток Рубины смутило то, что у Короля нет ограничений в питании, поэтому у мальчика есть лишний вес. А сам сын Рубины назвал себя «жирным»… Так неужели Рубина своей вседозволенностью породила в ребенке комплексы?

26 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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