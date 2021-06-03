Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск

3 июня 2021 18:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск
пресс-служба

На СТБ вышел 27 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 27 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 27 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Главная работа в жизни Юлии – материнство, и она очень гордится тем, что всю себя посвятила ребенку. Еще на первой встрече женщина заявила, что ее сын ест исключительно полезную пищу и имеет особый рацион питания из-за непереносимости лактозы. Как же были удивлены соперницы Юли, когда узнали, что меню 7-летнего Саши очень однообразное и парень даже не знает, какие на вкус печенье и конфеты. Еще большим потрясением стал график ребенка. Саша занимается в музыкальной школе, ходит на дзюдо, футбол, танцы, гандбол, рисование, шахматы, акробатику и плавание. Зачем Юлия записала сына на все возможные занятия? Хотите узнать, почему гости покинут ее дом голодными и злыми?

27 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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