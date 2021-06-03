Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 28 выпуск

На СТБ вышел 28 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 28 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 28 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Наташе 26 лет, и она живет на две страны, так как работает переводчицей турецкого языка. Из-за такого графика жизни, Наташа вынуждена часто оставлять 7-летнего сына одного дома. В таком юном возрасте Саша умеет готовить, убирать, стирать, и чтобы хоть как-то поощрить сына, Наташа платит сыну за домашний труд. Но другие участницы проекта Супермама 2020 были не в восторге от такого метода воспитания. Рубине, Ольге и Юлии показалось, что мальчику еще рано заниматься всеми эти вещами. Какие же оценки поставили мамы своей конкурентке?

28 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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