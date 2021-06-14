Аферисты в сетях-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.06.2021)

14 июня 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.06.2021)
Аферисты в сетях-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.06.2021)
пресс-служба

14 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 11 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске 6 сезона «Аферистов в сетях»: В шестом сезоне проекта бесстрашная ведущая Елена-Кристина Лебедь раскроет около 30 новых схем афер и проведет более 10 проверок на верность. И главное нововведение — фокусы теперь показывает не только сама Елена-Кристина, но и приглашенные зрители!

11 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите 14 июня в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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