Аферисты в сетях-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.06.2021)
14 июня 2021 14:10
Аферисты в сетях-6: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.06.2021)
пресс-служба
14 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 11 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
«Аферистов в сетях»: В шестом сезоне проекта бесстрашная ведущая Елена-Кристина Лебедь раскроет около 30 новых схем афер и проведет более 10 проверок на верность. И главное нововведение — фокусы теперь показывает не только сама Елена-Кристина, но и приглашенные зрители!
11 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите 14 июня в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.