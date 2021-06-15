Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 29 выпуск

На СТБ вышел 29 выпуск шоу Супермама 2 сезон. 29 выпуск шоу Супермама 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 29 выпуске шоу Супермама 2 сезон

В семейном реалити Супермама 2 сезон 29 выпуск мама-дзен Мила откроет двери своего дома и покажет соперницам гармоничную жизнь. Медитация, йога, мантры – неотъемлемая часть ежедневной рутины Милы. Женщина уверена, что воспитывает сына в гармонии с собой и Вселенной. Однако ее соперницы выяснят, что мальчику более интересны песни Оли Поляковой, чем мантры. Действительно ли семья Милы такая духовная?

29 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ