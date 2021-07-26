Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

26 июля 2021 03:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
пресс-служба

28 июля на СТБ выйдет 5 выпуск проекта Супербабушка. 5 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Читайте такжеСупербабушка - канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
Смотрите в 5 выпуске шоу Супербабушка:

«Супербабушка» – психологическое реалити от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Уже сегодня зрителей ждет знакомство с первой четверкой героинь. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Колоритная участница из народа воспитывает дочь и двух внучек. Большая семья живет в одной квартире. Участница прививает домочадцам любовь к украинской культуре, к ведению домашнего хозяйства и поддержанию семейного очага.

5 выпуск шоу Супербабушка смотрите 28 июля в 19:40 на СТБ и 31 июля на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу смотреть онлайн Супербабушка

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 2 выпуск от 21.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 2 выпуск от 21.07.2021
Звана вечеря-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2021)
Телешоу

Звана вечеря-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2021)
Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию
Новости

Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию
Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака

Популярное на сайте

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK