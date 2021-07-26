Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

28 июля на СТБ выйдет 5 выпуск проекта Супербабушка. 5 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 5 выпуске шоу Супербабушка

«Супербабушка» – психологическое реалити от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Уже сегодня зрителей ждет знакомство с первой четверкой героинь. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Колоритная участница из народа воспитывает дочь и двух внучек. Большая семья живет в одной квартире. Участница прививает домочадцам любовь к украинской культуре, к ведению домашнего хозяйства и поддержанию семейного очага.

5 выпуск шоу Супербабушка смотрите 28 июля в 19:40 на СТБ и 31 июля на нашем сайте tv.ua.