Супербабушка - смотреть онлайн 7 выпуск от 29.07.2021

29 июля на СТБ выйдет 5 выпуск проекта Супербабушка. 7 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 7 выпуске шоу Супербабушка

В гости приглашает молодая бабушка Татьяна. Активная и взрывная героиня всегда в движении. Участница воспитывает двоих дочерей и внучку. Без малышки героиня не представляет своей жизни. Когда они не рядом – обязательно созваниваются по видеосвязи. И даже больше, внучка говорит, что любит бабушку больше, чем маму. Но правильно ли это?

7 выпуск шоу Супербабушка смотрите 29 июля в 19:40 на СТБ и 31 июля на нашем сайте tv.ua.